У Козачій Лопані виявили тіла двох закатованих окупантами чоловіків

У деокупованому селищі Козача Лопань Харківської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур і насильницької смерті.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Тіла загиблих знайшли в одній могилі на цвинтарі. У них виявили переломи кісток черепа, щелепи та ребер. «За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту», — повідомляє пресслужба облпрокуратури.
- Раніше в МВС повідомляли, що на звільнених територіях Харківської області знайшли десятки катівень — в Ізюмі, Балаклії, Козачій Лопані та інших населених пунктах. В Ізюмі також знайшли масове поховання — орієнтовно 445 могил. Ексгумація триватиме два тижні.