У Козачій Лопані виявили тіла двох закатованих окупантами чоловіків

У деокупованому селищі Козача Лопань Харківської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур і насильницької смерті.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Тіла загиблих знайшли в одній могилі на цвинтарі. У них виявили переломи кісток черепа, щелепи та ребер. «За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту», — повідомляє пресслужба облпрокуратури.