У деокупованому Ізюмі знайшли кладовище, на якому 445 могил. Багатьох із похованих закатували. Як викопують жертв російського вторгнення на Харківщині — фоторепортаж «Бабеля»

Одинадцятого вересня Сили оборони України звільнили місто Ізюм на півдні Харківщини. Воно стало одним із сотень тутешніх населених пунктів, звідки під час контрнаступу українські військові відтіснили російських окупантів. Чотирнадцятого вересня до Ізюму приїхав президент Зеленський та разом із десантниками підняв український прапор. Шістнадцятого вересня на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій Харківщині виявили 10 катівень, з них шість — в Ізюмі. Також у місті знайшли місце масового поховання з, орієнтовно, 445 могилами. Представники США та ЄС прокоментували знахідку. Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що це «жахлива частина історії російських звірств, що тривають в Україні». Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у Twitter, що «глибоко вражений» знайденими похованнями. Шістнадцятого вересня експерти почали ексгумувати тіла з масового поховання в Ізюмі. Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 99% тіл, які ексгумували першого дня, мали ознаки насильницької смерті. Як усе відбувалося — «Бабель» показує у фоторепортажі Євгена Завгороднього.