Українські військові звільнили Ізюм на Харківщині

Українські військові звільнили місто Ізюм на півдні Харківської області. Російська армія масово покинула майже всю окуповану частину Харківщини.
Відео з Ізюму публікують у соцмережах, зокрема у своєму Twitter-акаунті відео з центральної площі міста оприлюднив офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко.
Також відео з українським прапором на зруйнованій міськраді Ізюму опублікував ще один військовий — Анатолій Штефан.
Інформація про втечу росіян з Ізюму зʼявилася 10 вересня, але тоді українські військові публікували відео лише з північних та південних околиць міста.
- Останні кілька днів ЗСУ активно просуваються на Харківщині. Українські війська звільнили вже 30 населених пунктів, серед яких Купʼянськ і Балаклія. На Херсонщині ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів.
- Міністерство оборони росії фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.