Українські військові підтвердили звільнення села Волохів Яр на Харківщині

Українські військові офіційно підтвердили звільнення села Волохів Яр у Харківській області. Воно розташоване у Чугуївському районі на північ від міста Балаклія.

Відео підняття українського прапора у селі опублікували у Східному оперативно-територіальному обʼєднанні Національної гвардії України.

Село Волохів Яр розташоване на трасі М03 між Харковом та Ізюмом. До початку війни там мешкало майже 1 500 жителів.