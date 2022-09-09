Українські військові підтвердили звільнення села Волохів Яр на Харківщині

Українські військові офіційно підтвердили звільнення села Волохів Яр у Харківській області. Воно розташоване у Чугуївському районі на північ від міста Балаклія.
Відео підняття українського прапора у селі опублікували у Східному оперативно-територіальному обʼєднанні Національної гвардії України.
Село Волохів Яр розташоване на трасі М03 між Харковом та Ізюмом. До початку війни там мешкало майже 1 500 жителів.
- Українські військові на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Триває зачистка в низці населених пунктів. 8 вересня стало відомо про звільнення міста Балаклія.