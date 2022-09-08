ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку

Збройні сили України на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Триває зачистка в низці населених пунктів.

Про це 8 вересня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов

Контрнаступ на Харківському напрямку триває. Загалом українські військові на Харківському та Південнобузькому напрямках повернули під контроль України 700 квадратних кілометрів, які раніше були окуповані.

На Краматорському напрямку ЗСУ покращили тактичне положення і просунулись вглиб до 2 кілометрів. Під час наступу на Словʼянському напрямку — до трьох кілометрів і звільнили населений пункт Озерне Донецької області.

На Херсонському напрямку тривають бої, аби покращити положення по лінії фронту.