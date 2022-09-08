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ЗСУ повністю звільнили Балаклію на Харківщині

Автор:
Софія Телішевська
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Сили оборони України повністю звільнили з-під російської окупації місто Балаклія в Харківській області.

Про це в доповіді президенту повідомили військові ЗСУ.

«Місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано. Російські війська відійшли. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Кракен», — доповів боєць.

«Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом», — написав президент.

  • Збройні сили України на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Триває зачистка в низці населених пунктів.