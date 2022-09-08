ЗСУ повністю звільнили Балаклію на Харківщині

Сили оборони України повністю звільнили з-під російської окупації місто Балаклія в Харківській області.
Про це в доповіді президенту повідомили військові ЗСУ.
«Місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано. Російські війська відійшли. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Кракен», — доповів боєць.
«Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом», — написав президент.
- Збройні сили України на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Триває зачистка в низці населених пунктів.