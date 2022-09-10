Армія росії визнала, що пішла з Балаклії та Ізюму. Але назвала це «операцією зі згортання військ»

Міністерство оборони росії фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ».
Відповідну заяву російське міноборони оприлюднило 10 вересня.
Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.
«Із цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію «днр», — заявила росія.
- Останні кілька днів ЗСУ активно пересуваються на Харківщині. Українські війська звільнили вже 30 населених пунктів, серед яких Купʼянськ і Балаклія. На Херсонщині ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів.