Армія росії визнала, що пішла з Балаклії та Ізюму. Але назвала це «операцією зі згортання військ»

Міністерство оборони росії фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ».

Відповідну заяву російське міноборони оприлюднило 10 вересня.

Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.

«Із цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію «днр», — заявила росія.