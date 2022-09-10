ОК «Південь»: ЗСУ просунулися на Херсонщині на кілька десятків кілометрів

Українські війська просунулися на Херсонщині на кілька десятків кілометрів.

Про це заявила речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк, передає «Громадське Радіо».

«Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Скоро ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців», — запевнила Гуменюк.