Зеленський приїхав до деокупованого Ізюму та підняв там український прапор

Президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого міста Ізюм у Харківській області. Там разом із українськими десантниками вони підняли український прапор.
Про це у своєму Facebook написала 25 повітрянодесантна Січеславська бригада.
«На початку урочистостей присутні вшанували памʼять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі президент України подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці підняли український стяг над міською радою», — зазначили там.
Крім Зеленського, у місто приїхали заступниця міністра оборони Ганна Маляр, голова Офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Кирило Тимошенко, а також командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський.
- 13 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час контрнаступу на Харківщині українські військові звільнили понад 300 населених пунктів (реальна цифра майже вдвічі більша). Операція триватиме до повного звільнення області.
- Міністерство оборони росії 10 вересня фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.
- Уряд виділив з резервного фонду бюджету 400 мільйонів гривень на першочергові роботи на деокупованих територіях Харківщини.