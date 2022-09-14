Зеленський приїхав до деокупованого Ізюму та підняв там український прапор

Президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого міста Ізюм у Харківській області. Там разом із українськими десантниками вони підняли український прапор.

Про це у своєму Facebook написала 25 повітрянодесантна Січеславська бригада.

«На початку урочистостей присутні вшанували памʼять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі президент України подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці підняли український стяг над міською радою», — зазначили там.

Крім Зеленського, у місто приїхали заступниця міністра оборони Ганна Маляр, голова Офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Кирило Тимошенко, а також командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський.