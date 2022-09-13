Міноборони: Українські військові на Харківщині звільнили понад 300 населених пунктів

Під час контрнаступу на Харківщині українські військові звільнили понад 300 населених пунктів. Операція продовжуватиметься до повного звільнення області.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Ця операція зі звільнення Харківської області тривала кілька днів і вона планувалася на кілька днів. Починаючи із 6 вересня до сьогодні звільнено 3 800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів і приблизно 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації», — підкреслила вона.
За її словами, операція продовжується, тому що вона запланована до повного звільнення Харківської області від окупантів. Вона відмовилася розповідати деталі та зазначила, що сподівається, що це станеться «якомога швидше».
- У Харківській та Донецькій областях триває звільнення населених пунктів. Так, за добу 11 вересня ЗСУ вибили росіян із понад 20 населених пунктів, подекуди українські військові вийшли до державного кордону з рф.
- Міністерство оборони росії фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.