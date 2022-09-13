Міноборони: Українські військові на Харківщині звільнили понад 300 населених пунктів

Під час контрнаступу на Харківщині українські військові звільнили понад 300 населених пунктів. Операція продовжуватиметься до повного звільнення області.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Ця операція зі звільнення Харківської області тривала кілька днів і вона планувалася на кілька днів. Починаючи із 6 вересня до сьогодні звільнено 3 800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів і приблизно 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації», — підкреслила вона.

За її словами, операція продовжується, тому що вона запланована до повного звільнення Харківської області від окупантів. Вона відмовилася розповідати деталі та зазначила, що сподівається, що це станеться «якомога швидше».