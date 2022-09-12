У Харківській області українські бійці подекуди вийшли до державного кордону з рф

Російсько-окупаційні війська залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Купʼянського району Харківської області. На окремих ділянках фронту ЗСУ вже вийшли до державного кордону з росією.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що українські військовослужбовці продовжують операцію зі звільнення Харківщини від ворога. Противник спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій або одразу на територію рф.