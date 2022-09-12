У Харківській та Донецькій областях триває звільнення населених пунктів, окупанти поспішно кидають позиції та біжать углиб тимчасово окупованих територій чи рф. За добу ЗСУ вибили окупантів з понад 20 населених пунктів.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу.

Минулої доби окупанти вивезли награбоване в місцевих із Дворічної та Великого Бурлука Харківської області. Також російські військові з сімʼями залишили Сватове Луганської області, залишилися лише місцеві з так званої народної міліції.

Загалом за добу українські військові витіснили ворога із понад 20 населених пунктів.

Крім того, на півдні Сили оборони на 85% знищили морпіхів російської армії. В решти окупантів — низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються повертатися до зони бойових дій.

Авіація ЗСУ завдала вісім ударів — по взводному опорному пункту, шести районах скупчення сил та техніки, зенітному ракетному комплексу. Знищено 10 ракет ворога. Продовжують бити по окупантах і ракетні війська з артилерією.

Армія рф зосереджує зусилля на повному захопленні Донецької області, утриманні окупованих територій та зриві українського наступу. За добу ворог обстрілював населені пункти вздовж лінії фронту, завдав 39 авіаційних та 18 ракетних ударів, зокрема по ТЕЦ у Харкові.