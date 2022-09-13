Уряд передав 400 мільйонів гривень на відновлення деокупованої частини Харківщини

Уряд виділив з резервного фонду бюджету 400 мільйонів гривень на першочергові роботи на деокупованих територіях Харківщини. Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило 13 вересня.
Зокрема, виділили гроші на відновлення пошкоджених будівель та об’єктів інфраструктури: їх обстеження, капремонт, протиаварійні та консерваційні роботи тощо. Наразі треба щонайменше вставити вікна та двері, перекрити покрівлі, укріпити фасади, обновити інженерні мережі: тепло-, газо-, електро-, водопостачання й опалення.
- 13 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час контрнаступу на Харківщині українські військові звільнили понад 300 населених пунктів (реальна цифра майже у двічі більше). Операція продовжуватиметься до повного звільнення області.
- Міністерство оборони росії фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.