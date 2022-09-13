Уряд передав 400 мільйонів гривень на відновлення деокупованої частини Харківщини

Уряд виділив з резервного фонду бюджету 400 мільйонів гривень на першочергові роботи на деокупованих територіях Харківщини. Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило 13 вересня.

Зокрема, виділили гроші на відновлення пошкоджених будівель та об’єктів інфраструктури: їх обстеження, капремонт, протиаварійні та консерваційні роботи тощо. Наразі треба щонайменше вставити вікна та двері, перекрити покрівлі, укріпити фасади, обновити інженерні мережі: тепло-, газо-, електро-, водопостачання й опалення.