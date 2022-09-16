На деокупованих територіях Харківщини знайшли 50 тіл загиблих цивільних і 445 поховань біля Ізюму

На деокупованій території Харківської області правоохоронці виявили тіла майже 50 загиблих цивільних. Крім того, біля Ізюму знайшли місце масового поховання — орієнтовно, там 445 могил.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу.

За його словами, ця цифра (50 загиблих) не враховує масових поховань, звідки тіла ще не ексгумували.

«На території масового поховання наших громадян — орієнтовно 445 поховань (біля Ізюму). Характер тілесних ушкоджень, причини смерті встановлюватимемо, це робота не на один тиждень», — зазначив Клименко.