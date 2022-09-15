У деокупованій Харківській області виявили масове поховання військових ЗСУ та кілька катівень

На звільнених територіях Харківської області знайшли декілька катівень, у Балаклії — не єдина.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ розповів в етері «Радіо НВ».

«На території області виявлені катівні, в яких тримали як українських, так і іноземних громадян. За досвідом Бучі, ми розуміємо, що найжахливіші злочини викриємо лише з часом. Вже зіткнулися з ексгумацією тіл з ознаками не просто насильницької смерті, а й тортур», — повідомив Євгеній Єнін.

Виявлена у Балаклії катівня – не єдина. Наразі перевіряють інформацію про катівню у Вовчанську, де, за попередніми даними, катували людей, зокрема, й електрострумом.

«Все це будемо ретельно вивчати і повідомляти. Про ці жахливі злочини має знати весь світ», — сказав Єнін.

«Радіо Свобода» також повідомляє, що під Ізюмом знайшли масове поховання загиблих військових ЗСУ.

«Ми так порахували, тут десь близько 20-25 людей. Хоча напис тут був 17. Ми перевіримо це уже коли будуть піднімати [тіло]», — повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Поховання знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм у період з 2 квітня по 15 вересня. Наразі не відома точна кількість людей, які захоронені в могилі, також невідомо, хто похований у сусідніх могилах. Наразі триває розмінування території.

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Головний слідчий поліції у Харківській області Сергій Болвінов уточнив Sky News, що на місці масового заховання знайшли 440 могил. Тіла були поховані окремо на імпровізованій ділянці, поліція також знає про ряд інших поховань.

На запитання, як загинули військові, Болвінов відповів: «Ми знаємо, що дехто був убитий [розстріляний], дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Ще багато тіл ще не впізнані, тому причини смерті будуть встановлені в ході слідчих дій».