У деокупованій Балаклії знайшли «штаб» росіян, де ті катували цивільних

У нещодавно деокупованій Балаклії Харківської області, у відділку поліції російські окупанти організували «штаб», у його підвалі катували місцевих жителів.
Про це 13 вересня повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.
Так, під час окупації росіяни завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого. Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО, також шукали людей, які допомагали українській армії. У разі, якщо окупанти звільняли багато людей, а нових не було — хапали людей на вулиці біля відділку поліції.
За словами свідків, людей катували по-різному, також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста, яких росіяни розстріляли на блокпості в останній день окупації.
«Громадське» опублікувало фото з відділку поліції, який був катівнею під час окупації Балаклії.
- 13 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час контрнаступу на Харківщині українські військові звільнили понад 300 населених пунктів (реальна цифра майже удвічі більша). Операція продовжуватиметься до повного звільнення області.
- Міністерство оборони росії 10 вересня фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.