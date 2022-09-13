У деокупованій Балаклії знайшли «штаб» росіян, де ті катували цивільних

У нещодавно деокупованій Балаклії Харківської області, у відділку поліції російські окупанти організували «штаб», у його підвалі катували місцевих жителів.

Про це 13 вересня повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

Так, під час окупації росіяни завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого. Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО, також шукали людей, які допомагали українській армії. У разі, якщо окупанти звільняли багато людей, а нових не було — хапали людей на вулиці біля відділку поліції.

За словами свідків, людей катували по-різному, також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста, яких росіяни розстріляли на блокпості в останній день окупації.

«Громадське» опублікувало фото з відділку поліції, який був катівнею під час окупації Балаклії.

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