В Ізюмі ексгумація тіл триватиме ще два тижні. Мер розповів про ситуацію в місті

В Ізюмі на Харківщині ексгумація тіл загиблих триватиме ще два тижні. Раніше біля Ізюму знайшли місце масового поховання — орієнтовно, там 445 могил.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ізюму Валерій Марченко.

«Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають», — розповів мер Ізюму.