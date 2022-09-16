ОП: Українські військові на Харківщині звільнили понад 400 населених пунктів

В Офісі президента повідомили, що українські військові на Харківщині звільнили понад 400 населених пунктів. Там уже почали відновлювати інфраструктуру.

Про це на брифінгу розповів перший заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

«Харківщина. Звільнено 421 населений пункт. У звільнені райони постійно відправляємо гуманітарний вантаж, не зважаючи на обстріли», — зазначив він.

За його словами, Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів. Найближчим часом туди доставлять генератори, ліки, будівельні матеріали та іншу допомогу. Пенсіонери вже отримують пенсії.

Також сапери вже розмінували понад 24 гектари території і знешкодили близько тисячі вибухонебезпечних предметів.