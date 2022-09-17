У звільненій Козачій Лопані знайшли катівню окупантів

У деокупованій Козачій Лопані правоохоронці знайшли катівню у приміщенні «народної міліції».
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Правоохоронці зʼясували, що під час окупації населеного пункту представники росії створили «правоохоронний орган», у підвальному приміщенні якого облаштували катівню.
Під час огляду вилучили документи, які підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, за допомогою якого окупанти катували мирних мешканців струмом. Осіб, які працювали на представників країни-агресора, встановили.
- На деокупованій території Харківської області біля Ізюму знайшли місце масового поховання — орієнтовно, там 445 могил. Також правоохоронці виявили тіла майже 50 загиблих цивільних.
- На звільнених територіях Харківської області знайшли кілька катівень, де росіяни піддавали тортурам місцевих мешканців.