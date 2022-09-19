В Ізюмі також знайшли катівню, яку росіяни облаштували у відділку поліції

У місті Ізюм Харківської області, яке нещодавно деокупували, у місцевому відділку поліції знайшли катівню, яку там облаштували російські військові.

Про це 19 вересня повідомив головний слідчий поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Слідчі вже знайшли журнали зі списком затриманих, а також інструменти катувань — електричні кабелі. Також вивчається кожна камера, де тримали людей: вилучають зразки ДНК та відбитки пальців, збирають базу доказів для суду.

Болвінов зазначив, що в темних підвальних камерах люди перебували від кількох тижнів до кількох місяців.