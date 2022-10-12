FT: Керівництво Twitter хоче змінити політику щодо блокування користувачів. Але поки що не для Дональда Трампа

Керівництво соцмережі Twitter переглядає свою політику щодо постійного блокування користувачів.

Про це повідомляє видання Financial Times.

У компанії досліджують, чи існують інші інструменти модерації, які могли б замінити постійний бан — найсуворіше блокування за порушення правил. Про це газеті повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Колишнього президента США Дональда Трампа заблокували у соцмережах Twitter, Facebook та Instagram з січня 2021 року. Це сталося після того, як прихильники республіканця у січні захопили будівлю Конгресу.

Він навіть звернувся до федерального суду Флориди, щоб змусити Twitter тимчасово відновити його акаунт, поки він судиться за повне повернення доступу до соцмережі.

Але у за даними джерел Financial Times, зміни у соцмережі навряд чи сприятимуть поверненню Трампа у Twitter — у компанії не хочуть переглядати політику щодо забанених за підбурювання до насильства.

Натомість розглядають можливість скасування заборон через менші порушення, наприклад, поширення інформації, що вводить в оману.

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск, який все ж таки вирішив купувати Twitter, неодноразово заявляв, що виступає за абсолютну свободу слова. Після купівлі соцмережі він обіцяв помʼякшити правила модерації Twitter та позбутися численних банів. Він також пропонував надати користувачам можливість вибирати, що вони бачать у своїх стрічках.

У травні Маск заявив Financial Times, що скасує заборону для Трампа, і додав, що його підтримує співзасновник Twitter Джек Дорсі.