Маск відмовився від придбання Twitter. Бізнесмен пропонував за соцмережу $44 мільярди

Американський бізнесмен Ілон Маск вирішив відмовитися під придбання соцмережі Twitter за $44 мільярди. Його адвокати повідомили, що у компанії порушили умови контракту.

Про це пише The Associated Press.

У листі, адресованому раді директорів Twitter, Маск пише про те, що компанія не виконала свої зобовʼязання згідно з договором про купівлю. Бізнесмен просив надати йому детальну інформацію та провести незалежну оцінку «кількості підробних або спам-акаунтів у соцмережі Twitter».

«Іноді Twitter ігнорував запити пана Маска, іноді він відхиляв їх з причин, які здавалися невиправданими, а іноді він стверджував, що виконує їх, надаючи пану Маску неповну або непридатну інформацію», — йдеться в заяві адвокатів.

Згідно з договором, тепер Маск повинен заплатити компанії мільярд доларів, але невідомо чи в Twitter погодяться на це, чи захочуть утримати бізнесмена в цій угоді через суд.