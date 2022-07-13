Twitter подав до суду на Ілона Маска. Юристи соцмережі обіцяють виграти справу за 4 дні

Twitter подав до суду на генерального директора Tesla, мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його завершити придбання соціальної медіакомпанії за $44 мільярди.
Про це повідомляють ABC News та Bloomberg.
Юристи Twitter кажуть, що їм потрібно лише чотири дні у суді Делаверу, щоб довести, що Маска слід змусити виконати домовленість та заплатити по $54,20 за акцію Twitter.
Позов починається зі звинувачення «Маск відмовляється виконувати свої зобов’язання перед Twitter та його акціонерами, тому що підписана ним угода більше не відповідає його особистим інтересам».
Вони називають історію з Маском «публічним видовищем», яке той влаштував у своїх цілях.
«Влаштувавши публічне видовище, щоб втягнути Twitter у гру, і запропонувавши, а потім підписавши зручну для продавців угоду про злиття, Маск, очевидно, вважає, що він — на відміну від будь-якої іншої сторони, яка підлягає контрактному праву штату Делавер — вільний змінити свою думку, розгромити компанію, порушити її роботу, знищити акціонерну вартість і піти», — йдеться в позові.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди. За планом, угоду хочуть закрити до кінця року.
- 13 травня акції Twitter впали на 19% через те, що Ілон Маск призупинив покупку компанії.
- Мільярдер заявив, що тимчасова «затримка» викликана очікуванням детальної інформації щодо кількості фальшивих облікових записів у Twitter.
- У червні рада директорів Twitter одноголосно рекомендувала акціонерам компанії затвердити покупку.