Трамп звернувся до суду з вимогою змусити Twitter повернути йому акаунт

Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до федерального суду Флориди, щоб змусити Twitter тимчасово відновити його акаунт, поки він судиться за повне повернення доступу до соцмережі.

Про це пишуть Reuters і Bloomberg.

Акаунт Трампа був заморожений в січні 2021 року через «ризики підбурювання до насильства» після того, як прихильники вже ексголови держави штурмували будівлю Конгреса США. Трамп звертався до прихильників переважно через Twitter.