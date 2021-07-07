Трамп подає до суду на Facebook, Twitter, Google та їхніх очільників

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що подає позов проти компаній Facebook, Twitter, Google, а також їх керівників Марка Цукерберга, Джека Дорсі та Сундара Пічаї.
Про це повідомляє CNBC.
Трамп стверджує, що зазнав несправедливої цензури. Він вимагає компенсації збитку і відновлення своїх акаунтів.
Позов поданий до суду у Флориді як колективний. У ньому ставиться акцент на тому, що від «упередженої політики компаній» постраждали і прихильники Трампа.
- Facebook, Twitter, Google, Instagram блокували акаунти Трампа за «підбурювання до насильства», що спровокувало штурм Капітолія в січні. Twitter забанив Трампа довічно, а Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року. Експрезидент назвав рішення «цензурою» і «образою мільйонів людей».
- 2 червня команда Трампа представила соцмережу Gettr, дуже схожу на Twitter. У день запуску її зламали.