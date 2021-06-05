Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року. Експрезидент США назвав рішення «цензурою» і «образою мільйонів людей»

Блокування акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа в соціальних мережах Facebook та Instagram триватиме два роки, починаючи з 7 січня 2021 року. Про це 4 червня повідомив віцепрезидент Facebook у міжнародних справах і звʼязків із громадськістю Нік Клегг у своєму блозі. «Ми призупиняємо його облікові записи на два роки, починаючи з дати першого призупинення 7 січня цього року», — заявив він. За словами Клегга, таке рішення ухвалили у зв’язку з критикою ради з нагляду за контентом у Facebook «безстрокового» блокування акаунтів Трампа після заворушень у Капітолії у січні, яка заявила, що «для Facebook недоречно впроваджувати невизначене покарання у вигляді призупинення акаунтів на невизначений термін».

«Сьогодні ми оголошуємо про нові протоколи правозастосування, які використовуватимуться в таких виняткових випадках, як цей, і підтверджуємо тимчасові санкції відповідно до цих протоколів, які ми застосовуємо саме до акаунта пана Трампа», — додав Клегг. На думку Facebook, дії Трампа є «серйозним порушенням наших правил, які заслуговують найвищого покарання, відповідно до нових протоколів про примусове виконання». Також у компанії зазначили, що два роки усунення від використання соціальних мереж є досить тривалим терміном для «гарантування безпечного періоду часу після актів підбурювання» і «для стримування пана Трампа й інших від вчинення таких серйозних порушень у майбутньому».