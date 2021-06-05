Facebook заблокировала аккаунты Трампа до января 2023 года. Экс-президент США назвал решение «цензурой» и «оскорблением миллионов людей»

Блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram продлится два года, начиная с 7 января 2021 года.

Об этом 4 июня сообщил вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг в своем блоге.

«Мы приостанавливаем его учетные записи на два года, начиная с даты первого приостановления 7 января этого года», — заявил он.

По словам Клегга, такое решение принято в связи с критикой совета по надзору за контентом в Facebook «бессрочной» блокировки аккаунтов Трампа после беспорядков в Капитолии в январе, которая заявила, что «для Facebook неуместно внедрять неопределенное наказание в виде приостановления аккаунтов на неопределенный срок».