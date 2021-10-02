Трамп обратился в суд с требованием заставить Twitter вернуть ему аккаунт

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд Флориды, чтобы заставить Twitter временно восстановить его аккаунт, пока он судится за полное возвращение доступа к соцсети.

Об этом пишут Reuters и Bloomberg.

Аккаунт Трампа был заморожен в январе 2021 года из-за «риска подстрекательства к насилию» после того, как сторонники уже экс-главы государства штурмовали здание Конгресса США. Трамп обращался к сторонникам в основном через Twitter.