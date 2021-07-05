Соцсеть Gettr взломали в день запуска. Пострадали аккаунты главных соратников Трампа

Новую соцсеть Gettr, созданную командой бывшего президента США Дональда Трампа, взломали в день запуска 4 июля.
Как пишет Business Insider, кибератаке подверглись верифицированные пользователи из числа главных соратников Трампа. Среди них аккаунты экс-госсекретаря Майкла Помпео, основателя соцсети и бывшего спикера Трампа Джейсона Миллера, конгрессвумен Марджори Грин, известной приверженностью к конспирологическому движению QAnon, и многих других.
Атаку взял на себя пользователь под ником @JubaBaghdad. Он переименовал учетные записи вышеуказанных лиц на фразу «@JubaBaghdad был здесь :) ^^ свободу Палестине ^^».
Хакер рассказал, что взлом был легким и для развлечения.
Миллер заявил, что последствия атаки были устранены за считанные минуты. Он добавил, что в соцсети уже зарегистрировались более 500 тысяч пользователей.
- Ранее Трамп решил создать свою соцсеть после того, как его заблокировали в Twitter, Facebook и Instagram за «подстрекательство к насилию», что спровоцировало штурм Капитолия в январе.
- В июне компания Facebook заблокировала аккаунты Трампа до января 2023 года. Экс-президент США назвал решение «цензурой» и «оскорблением миллионов людей».
- 2 июня команда Трампа представила соцсеть Gettr, очень похожую на Twitter.