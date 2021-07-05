Соцсеть Gettr взломали в день запуска. Пострадали аккаунты главных соратников Трампа

Новую соцсеть Gettr, созданную командой бывшего президента США Дональда Трампа, взломали в день запуска 4 июля.

Как пишет Business Insider, кибератаке подверглись верифицированные пользователи из числа главных соратников Трампа. Среди них аккаунты экс-госсекретаря Майкла Помпео, основателя соцсети и бывшего спикера Трампа Джейсона Миллера, конгрессвумен Марджори Грин, известной приверженностью к конспирологическому движению QAnon, и многих других.

Атаку взял на себя пользователь под ником @JubaBaghdad. Он переименовал учетные записи вышеуказанных лиц на фразу «@JubaBaghdad был здесь :) ^^ свободу Палестине ^^».

Хакер рассказал, что взлом был легким и для развлечения.

Миллер заявил, что последствия атаки были устранены за считанные минуты. Он добавил, что в соцсети уже зарегистрировались более 500 тысяч пользователей.