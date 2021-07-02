Команда Трампа запустила социальную сеть Gettr, очень похожую на Twitter

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила свою социальную сеть, которая интерфейсом очень похожа на Twitter. Бета-версия соцсети Gettr стала доступна 1 июля. Официальный старт назначен на 4 июля — День независимости США.
Об этом пишет Politico.
Gettr позволяет делать записи в 777 символов, загружать видео длительностью до трех минут и вести прямые трансляции. При этом, пользователи могут импортировать из Twitter контент и подписчиков, если у них есть профили в Gettr.
Указано, что новая соцсеть призвана «защищать свободу слова, пропагандировать здравый смысл, бороться с монополизмом социальных сетей и создать настоящий рынок идей».
Возглавил платформу экс-спикер Трампа Джейсон Миллер. Также в проекте участвует бывший директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Тим Мерто. Какое отношение к платформе имеет сам Трамп, пока не ясно. Также непонятно, будет ли он использовать Gettr для общения со сторонниками.
- Трамп решил создать свою соцсеть после того, как его заблокировали в Twitter, Facebook и Instagram за «подстрекательство к насилию», что спровоцировало штурм Капитолия в январе.
- В июне компания Facebook заблокировала аккаунты Трампа до января 2023 года. Экс-президент США назвал решение «цензурой» и «оскорблением миллионов людей».