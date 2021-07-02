Команда Трампа запустила соціальну мережу Gettr, дуже схожу на Twitter

Команда колишнього президента США Дональда Трампа запустила свою соціальну мережу, яка інтерфейсом дуже схожа на Twitter. Бета-версія соцмережі Gettr стала доступна 1 липня. Офіційний старт призначений на 4 липня — День незалежності США.

Про це пише Politico.

Gettr дозволяє робити записи довжиною 777 символів, завантажувати відео тривалістю до трьох хвилин і вести прямі трансляції. При цьому, користувачі можуть імпортувати з Twitter контент і підписників, якщо у них є профілі в Gettr.

Зазначено, що нова соцмережа покликана «захищати свободу слова, пропагувати здоровий глузд, боротися з монополізмом соціальних мереж і створити справжній ринок ідей».

Очолив платформу ексспікер Трампа Джейсон Міллер. Також в проєкті бере участь колишній директор з комунікацій передвиборного штабу Трампа Тім Мерто. Яке відношення до платформи має сам Трамп, поки не ясно. Також незрозуміло, чи буде він використовувати Gettr для спілкування з прихильниками.