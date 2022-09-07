Маск пропонував відкласти придбання Twitter через промову путіна і можливість «нової світової війни»

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск у травні запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.
Про це пише Business Insider.
6 вересня в суді штату Делавер оприлюднили листування Маска з банкіром з Morgan Stanley, який займався угодою. У повідомленні від 8 травня Маск запропонував почекати з угодою «кілька днів», щоб послухати промову путіна на Красній площі на честь Дня перемоги.
«Давай почекаємо кілька днів. Завтрашня промова путіна справді важлива. Безглуздо купувати Twitter, якщо ми рухаємося до третьої світової війни», — заявив він.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов.