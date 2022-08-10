Ілон Маск продав ще частину своїх акцій Tesla на суму в майже $7 мільярдів. Ці гроші йому можуть знадобитися для придбання Twitter

Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск продав ще майже 8 мільйонів акцій своєї компанії Tesla на загальну суму в $6,88 мільярда. Він каже, що ці гроші йому можуть знадобитися для придбання соцмережі Twitter.
Про це пише BBC.
Продаж акцій відбувся після щорічних зборів акціонерів компанії минулого тижня. Останні угоди датовані 5, 8 та 9 серпня.
Сам Маск підтвердив цю інформацію у Twitter і наголосив, що йому потрібні гроші для придбання цієї соцмережі. Однак поки що він не знає, чи дійде справа до придбання, але хоче уникнути одночасного масового продажу акцій, тому робить це заздалегідь.
Водночас бізнесмен підкреслив, що якщо угода про придбання Twitter зірветься, то він планує викупити акції Tesla назад.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов.