Ілон Маск змінив позицію і тепер хоче завершити угоду з придбання Twitter

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск змінив свою позицію щодо угоди про придбання соцмережі Twitter. Тепер він хоче таки завершити її.
Про це пише Reuters.
Угода поставить найбагатшу людину у світі на чолі однієї з найвпливовіших медіаплатформ і покладе край багатомісячним судовим розглядам, які завдали шкоди бренду Twitter і підкріпили репутацію Маска, як людини з нестійкою поведінкою.
Бізнесмен візьме на себе управління компанією, яку він спочатку зобовʼязався купити у квітні, але невдовзі передумав. Згодом він написав, що придбання Twitter прискорить його прагнення створити «додаток для всього» під назвою X.
Оновлена пропозиція передувала довгоочікуваному протистоянню між Маском і Twitter у суді Делавера 17 жовтня, під час якого соціальна мережа мала домагатися наказу, який би змусив Маска закрити угоду на $44 мільярди.
Twitter отримав листа Маска з пропозицією таки закрити угоду, але наразі там не зазначили, чи погодилися на неї.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- У травні Маск запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов. 7 серпня Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати. «Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня <5% фальшивих чи спамерських користувачів», — написав Маск.