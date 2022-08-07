Маск викликав виконавчого директора Twitter. Хоче обговорити кількість ботів у соцмережі

Мільярдер Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати. Вони сперечатимуться про відсоток ботів у цій соціальній мережі, від покупки якої відмовився Маск.

«Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня <5% фальшивих чи спамерських користувачів», — написав Маск.

Він також розпочав опитування, в якому запитав користувачів про їхню думку з цього приводу.

Напередодні компанія Twitter у суді штату Делавер відкинула заяви Ілона Маска про те, що його обманули задля підписання угоди про придбання соцмережі.