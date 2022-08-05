Twitter заперечив заяву Ілона Маска про те, що його обманули

Компанія Twitter у суді штату Делавер відкинула заяви Ілона Маска про те, що його обманули задля підписання угоди про придбання соцмережі.

Про це пише Reuters.

У Twitter зазначили, що це «неправдоподібно та суперечить фактам».

Маск висловив ці претензії в зустрічному позові, поданому 29 липня.

«За словами Маска, його — мільярдера-засновника кількох компаній, якого консультували банкіри та юристи Волл-стріт — обманув Twitter, щоб підписати угоду про злиття на суму $44 мільярди. Ця історія настільки ж неправдоподібна та суперечить фактам, як це звучить», — йдеться у заяві, яку оприлюднив Twitter.

Маск також звинуватив Twitter у зусиллях, спрямованих на те, щоб приховати справжню кількість своїх користувачів, оскільки ринок різко впав.

Представники соцмережі у відповідь зазначили, що Маск не «надав жодного доказу» цих «необґрунтованих звинувачень».

Суд призначив на 17 жовтня початок розгляду позову Twitter проти Маска, в якому компанія вимагає зобовʼязати бізнесмена завершити її покупку.