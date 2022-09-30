Війська росії запускають іранські дрони-камікадзе групами, щоб виявляти українську ППО. На півдні їх у ворога до тисячі

Збройні сили України вважають, що війська росії запускають іранські дрони-камікадзе Shahed-136, перейменовані на «Герань-2», не тільки для атак на інфраструктуру, але й для виявлення українських систем протиповітряної оборони. Для цього ворог запускає їх групами.
Про це під час телемарафону розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
За її словами, деякі дрони з групи цілеспрямовано шукають ППО для ураження, тому українські сили напрацьовують тактику протидії з урахуванням такої стратегії росіян. Гуменюк додала, що ЗСУ вже мають певні досягнення у протидії цим дронам, а збитки від їхніх атак не критичні, проте вони можуть викликати потужні пожежі.
Загалом, на півдні України у росіян є від 300 до тисячі Shahed-136.
- Україна після збиття перших дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Українські спецслужби повідомили, що війська росії цілеспрямовано запускали по Умані Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів. Там вважають, що атаки на євреїв — це одна з умов передачі Іраном дронів росії.
- В Оперативному командуванні «Південь» згодом розповіли, що іранські дрони-камікадзе можна розпізнати за малої висотою польоту та гучним звуком, що нагадує звук мотора мопеда чи бензопили.