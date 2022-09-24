Голова МЗС Литви: Росіянам, які тікають від мобілізації, притулок не надаватимуть — вони повинні боротися з путіним

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна не надаватиме притулку росіянам, які тікають від мобілізації.

У своєму Twitter він написав, що росіяни повинні боротися проти диктатури путіна і Литва не прийматиме тих, хто тікає від відповідальності.

До цього прем’єр-міністер Інгріда Шимоніте казала, що порятунок росіян від мобілізації не є обов’язком Литви та інших держав.

«Війна почалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Все ж таки у людей було достатньо часу, щоб визначитися, яка їхня позиція щодо війни. Мені було б незрозуміло, якби ми впускали людей з гуманітарних причин лише тому, що для них війна була нормою, поки вони бачили її по телевізору, сидячи на дивані, а потім стала ненормальною, коли уряд і шойгу призвали до армії та запропонували фізично взяти в цьому участь», — заявила вона.