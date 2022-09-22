Чехія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які тікають від мобілізації

Уряд Чехії не планує видавати гуманітарні візи росіянам, які тікають від мобілізації. Раніше про аналогічні кроки оголосили Латвія та Естонія.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у коментарі агенції ČTK.

«Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обовʼязок, запроваджений його власною державою, не відповідають умовам отримання гуманітарної візи», — пояснив він.

Раніше в Єврокомісії заявили, що рішення про допуск на свою територію росіян ухвалюють самі держави-члени. Зараз ЄС обговорює, як діяти в ситуації оголошення масової мобілізації.