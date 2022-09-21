Латвія не видаватиме візи росіянам, які втікають від мобілізації

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам росії, які ухиляються від мобілізації.
Про це він написав у своєму Twitter.
«З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня», — зазначив Рінкевичс.
- Від 19 вересня громадянам росії заборонено вʼїжджати до Латвії, Литви, Естонії і Польщі з туристичними шенгенськими візами, які були видані у будь-яких країнах Євросоюзу. Вони можуть перетнути сухопутний кордон з ЄС тільки у Фінляндії.
- 21 вересня президент росії путін оголосив часткову мобілізацію. Після цього в рф впав курс рубля, а російські активи продовжили дешевшати, а за кілька хвилин після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі авіаквитки на 21 вересня до Стамбулу, Тбілісі та Єревану.