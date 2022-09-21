Після звернення путіна впав курс рубля. Активи дешевшають, а росіяни розкупили авіаквитки до Стамбулу та Тбілісі

Після звернення президента росії путіна та оголошення часткової мобілізації в рф впав курс рубля, а російські активи продовжили дешевшати.
Курс долара на Мосбіржі піднявся вище 62 рублів, а курс євро — вище 61 рубля.
Індекс Мосбіржі впав на 9,45% — майже до 2 тисяч пунктів. Індекс РТС наразі становить 1 025 пунктів, зниження — понад 11%.
Тим часом видання «Верстка» пише, що за кілька хвилин після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі авіаквитки на 21 вересня до Стамбулу, Тбілісі та Єревану.
- Ще 20 вересня, після заяв про «референдуми» на окупованих територіях України і покарання за дезертирство, неявку на службу і здачу в полон, на російських біржах стався обвал.