Після звернення путіна впав курс рубля. Активи дешевшають, а росіяни розкупили авіаквитки до Стамбулу та Тбілісі

Після звернення президента росії путіна та оголошення часткової мобілізації в рф впав курс рубля, а російські активи продовжили дешевшати.

Курс долара на Мосбіржі піднявся вище 62 рублів, а курс євро — вище 61 рубля.

Індекс Мосбіржі впав на 9,45% — майже до 2 тисяч пунктів. Індекс РТС наразі становить 1 025 пунктів, зниження — понад 11%.

Тим часом видання «Верстка» пише, що за кілька хвилин після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі авіаквитки на 21 вересня до Стамбулу, Тбілісі та Єревану.