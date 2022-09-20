На російських біржах стався обвал після заяв про «референдуми» на окупованих територіях України

На російських біржах стався серйозний обвал після заяв про проведення «референдумів» на окупованих територіях України. Зокрема, індекс МосБіржі — один з основних російських фондових індикаторів — впав нижче 2 200 пунктів.

Про це пише Интерфакс.

Серед причин такого обвалу бірж називають «посилення геополітичних ризиків», а також очікування запровадження нових мит і податків для експортерів.

Найбільше впали акції компаній «НОВАТЕК» (-9,4%), «Яндекс» (-8,7%), та «ЛУКОЙЛ» (-8,6%). Також знижуються акції інших російських компаній, зокрема «Газпрому», Сбербанку, «Аэрофлоту».