На російських біржах стався обвал після заяв про «референдуми» на окупованих територіях України

На російських біржах стався серйозний обвал після заяв про проведення «референдумів» на окупованих територіях України. Зокрема, індекс МосБіржі — один з основних російських фондових індикаторів — впав нижче 2 200 пунктів.
Про це пише Интерфакс.
Серед причин такого обвалу бірж називають «посилення геополітичних ризиків», а також очікування запровадження нових мит і податків для експортерів.
Найбільше впали акції компаній «НОВАТЕК» (-9,4%), «Яндекс» (-8,7%), та «ЛУКОЙЛ» (-8,6%). Також знижуються акції інших російських компаній, зокрема «Газпрому», Сбербанку, «Аэрофлоту».
- Очільники адміністрацій окупованих росією територій України оголосили про проведення 23—27 вересня «референдумів» про приєднання до рф. Проведення незаконних референдумів анонсували в самопроголошених «лнр» і «днр», а також в окупованих росією частинах Херсонської та Запорізької областей.