Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації. У білорусі таких «втікачів» планують ловити та депортувати до рф

У Казахстані заявили, що не надаватимуть посвідку на проживання росіянам, які тікатимуть від мобілізації. Будь-яка видача таких документів узгоджуватиметься з москвою.

Про це заявив спікер парламенту Маулен Ашимбає, пише «Радіо Свобода».

Правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, розглядаючи запити іноземних громадян, зокрема й росіян, на отримання такої посвідки.

«Наші офіційні установи не будуть видавати посвідку на проживання особам, які не нададуть документи, що підтверджують, що країни їхнього громадянства не мають заперечень проти їх переїзду в Казахстан», — сказав Ашимбаєв.

Водночас у білорусі силовиками дали вказівки шукати росіян, які тікають від мобілізації. Видання «Наша ніва» з посиланням на власні джерела каже, що ввечері 21 вересня силовикам дали усний наказ перевіряти всіх росіян, які вʼїжджають у країну.

«Поки що на рівні усних розпоряджень можливий моніторинг «квартир на добу», вихід на контакт із власниками будинків. Нові машини у дворах із російськими номерами теж наказано відстежувати, збирати інформацію, перевіряти документи», — розповів виданню один з оперативників.