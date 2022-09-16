Швейцарія призупинила спрощений візовий режим із росією

Уряд Швейцарії вирішив призупинити спрощений візовий режим із росією. Там приєднуються до аналогічних кроків Євросоюзу.

Про це пише пресслужба уряду.

«На засіданні 16 вересня 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення теж призупинити дію угоди [про спрощений візовий режим] між Швейцарією та росією. Ще навесні Швейцарія скасувала візовий режим для певних груп людей, зокрема для російських бізнесменів, і безвізовий режим для російських дипломатів. Тут Федеральна рада також наслідувала рішення ЄС», — зазначили в уряді країни.

У Швейцарії підкреслюють, що в її інтересах слідувати візовій політиці Євросоюзу. Інакше країна стикнеться зі значним зростанням заявок росіян на отримання швейцарських віз.

Угоду про спрощений візовий режим Швейцарія та росія підписали у 2009 році. Вона означала, що отримати візи для деяких груп стало значно простіше, а візові збори були або зменшені, або скасовані.