Фінляндія оголосила, що заборонить вʼїзд російським туристам

Фінляндія забороняє вʼїзд російським туристам, уряд найближчим часом оголосить про це офіційно.

Про це 23 вересня повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавіст, цитує Yle.

Обмеження поширюється на всі візи, видані Фінляндією та іншими країнами Шенгенської угоди. Крім того, багаторазові візи, видані Фінляндією, можуть бути анульовані на кордоні, якщо нові візові умови більше не виконуються. Обмеження на вʼїзд не поширюються, наприклад, на відвідування родичів, студентів і на поїздки з гуманітарних причин.

Також росіяни для отримання візи купували у Фінляндії нерухомість і записували її на кількох власників — на цій підставі вони могли отримати візу. Зараз уряд закриє цю лазівку.

За словами Гаавісто, Фінляндія зараз діє відповідно до своєї ситуації та більше не чекає на спільні заходи ЄС. Шенгенські правила містять розділ про заподіяння міжнародної шкоди, на який тепер спирається Фінляндія, — це дає Фінляндії достатню підтримку, щоб посилити візовий режим.

Зараз, за словами Гаавісто, Фінляндія ризикує стати транзитною країною для російських туристів, оскільки кордони в інших країнах Європи для них закриті. Фінляндія була єдиною прикордонною сухопутною країною, що входить до Шенгенської зони вільного пересування, в якій не було суворих обмежень на вʼїзд. Уже є «принциповий проєкт рішення», який нині проходить технічну та юридичну підготовку, що триватиме кілька днів. За даними Прикордонної служби, за тиждень кількість росіян, що прибувають до Фінляндії, подвоїлася.

Перед цим Фінляндія попросила Європейську комісію порекомендувати країнам блоку анулювати візи росіян, яким відмовили у вʼїзді до Шенгенської зони. Рішення про анулювання візи або про заборону вʼїзду відображається в єдиній інформаційній системі Шенгенської зони. Таким чином, росіянин, якому відмовили у вʼїзді на кордоні однієї країни Шенгенської зони, не зможе вʼїхати до ЄС через іншу.