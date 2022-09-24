Голова Євроради пропонує пускати до ЄС росіян, які хочуть втекти від мобілізації

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європа повинна дозволити в’їзд російським громадянам, які хочуть залишити країну і не виконувати злочинні накази путіна.

Про це він розповів Politico.

За його словами, ЄС має продемонструвати «відкритість для тих, хто не хоче стати інструментом кремля», а також приймати росіян, які перебувають в небезпеці через свої політичні погляди.

«Якщо в росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати», — сказав Мішель, додавши, що оголошена путіним часткова мобілізація змінила динаміку війни.

Заяви Мішеля пролунали напередодні зустрічі послів ЄС, під час якої однозначно буде підніматися це питання.