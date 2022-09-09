ЄС затвердив скасування спрощеного візового режиму з росією

Рада Європейського Союзу затвердила призупинення спрощеного візового режиму з росією, який діяв із 2007 року.
На сайті ЄС вказано, що рішення набуде чинності вже сьогодні, після публікації в офіційному журналі, але застосовуватиметься з 12 вересня.
Тепер для росіян вартість оформлення шенгенської візи зросте з €35 до €80. Для подання будуть потрібні додаткові документи, а терміни розгляду та видачі візи подовжаться. Правила для оформлення багаторазових шенгенів посиляться. Загалом росіян більш детально перевірятимуть.
«Спрощений візовий режим дає привілейоване становище громадянам країн, які є надійними партнерами ЄС та поділяють його цінності [...]. Росія ж підірвала надану їй довіру і розтоптала ключові постулати міжнародної спільноти», — заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
- Скасування спрощеного візового режиму в ЄС погодили ще 31 серпня, проте повну заборону на видачу віз погодити не вдалося. Проти були Німеччина, Франція, Угорщина і ще кілька країн.
- Країни Балтії, Польща, Фінляндія і Чехія запровадили свої власні обмеження. Литва, Латвія, Естонія та Польща з 19 вересня закривають вʼїзд для громадян росії, зокрема для тих, хто має шенгенські візи, видані третіми державами.