Країни Балтії, Польща і Фінляндія назвали вʼїзд росіян до ЄС загрозою безпеці. Вони готові до заходів

Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія вважають, що вільний вʼїзд громадян росії до країн ЄС загрожує громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії обмежити вʼїзд російських туристів. Якщо ЄС цього не зробить, країни готови колективно запровадити обмежувальні заходи на своїх територіях.
Про це пише Financial Times.
Спільну заяву пʼяти країн представили на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яка проходить у Чехії. У ній вказано, що з початку вторгнення в ЄС вʼїхали майже 700 тисяч росіян, переважно для відпочинку. Це значна кількість, тому країни просять Єврокомісію «рішуче зменшити потік російських громадян до ЄС та Шенгенської зони».
Ця заява підвищує ставки на дебатах щодо віз для росіян, які відбудуться сьогодні, 31 серпня.
- Напередодні найбільша група в Європарламенті — Європейська народна партія — закликала припинити видавати туристичні візи росіянам через війну рф проти України.
- ЗМІ пишуть, що ЄС, найімовірніше, погодяться скасувати спрощений візовий режим з росією. Обмеження торкнуться всіх росіян. Від них вимагатимуть більше документів, а процес отримання візи стане довшим і дорожчим.