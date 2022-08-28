FT: Голови МЗС європейських країн готові скасувати спрощений візовий режим з росією

Очільники міністерств закордонних справ європейських країн планують підтримати призупинення угоди про спрощення візового режиму ЄС з росією.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чиновників-учасників переговорів.
Скасувати спрощений візовий режим із росією планують під час зустрічі голів МЗС в Празі, яка розпочнеться у вівторок, 30 серпня.
Обмеження торкнуться усіх росіян. Він них вимагатимуть більше документів (збільшиться кількість бюрократичних перевірок), а сам процес отримання візи стане довшим та дорожчим — з €35 до €80, як раніше казав очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.
- У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборонити видавати візи громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща та Чехія. Деякі з цих країн вже призупинили видачу віз росіянам або скоротили їхню кількість.
- Проти ідеї заборонити видачу віз росіянам Німеччина, Угорщина і Португалія. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель також висловився проти.
- Данія вже заявила, що готова обмежити видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС. Польща окремо розробляє концепцію, яка дозволить відмовляти росіянам у візах. Чехія пропонує компроміс — скасувати спрощений візовий режим з рф.