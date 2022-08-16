Фінляндія з вересня видаватиме росіянам у 10 разів менше віз

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив, що Фінляндія зменшить видачу віз громадянам росії до десяти відсотків від поточного рівня.

Про це повідомляє Yle.

За словами голови МЗС Фінляндії, ці зміни набудуть чинності у вересні. Зараз країна щодня приймає близько тисячі заявок на візу з росії.

Міністерство закордонних справ підготувало модель, за якою пріоритет надаватимуть людям, які звертаються по візу за сімейними обставинами, для роботи чи навчання. Фінни зменшать кількість туристичних віз для росіян.

За словами Хаавісто, Фінляндія має намір представити спільне з країнами Балтії рішення щодо російських віз.

Також влада країни підтримує припинення дії угоди про спрощення візового режиму між Фінляндією та росією. За цим договором туристична віза коштує €35. Після розірвання угоди її вартість зросте до €80. Пекка Хаавісто зазначив, що це питання обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці серпня.

За словами голови фінського МЗС, важливо отримати спільну позицію ЄС щодо віз. Адже Фінляндія не може перешкоджати транзиту росіян, які їдуть з інших країн шенгенської зони.

Премʼєр-міністра Санна Марін також зазначила, що лише дії Фінляндії не можуть перешкодити росіянам подорожувати до Європи. На її думку, найбільш ефективним був би спільний підхід.